PSG : gros revirement de situation entre le Qatar et Manchester United !

Tout ça pour ça... Si les information du Mirror sont correctes, ni le Qatar ni Jim Ratcliffe ne devraient devenir propriétaires de Manchester United dans les prochaines semaines pour la bonne et simple raison que la famille Glazer ne serait plus vendeuse ! Elle chercherait désormais un actionnaire minoritaire, selon le tabloïd. Cette information va dans le sens du report, jusque-là inexpliqué, des négociations exclusives avec un seul acquéreur, annoncé la semaine dernière. L'émirat et le propriétaire d'Ineos avaient pourtant formulé des offres colossales mais cette volonté de reprendre les discussions depuis le début avait interpellé. On comprend mieux pourquoi...

Ce retournement de situation ferait en tout cas les affaires du PSG et de l'OGC Nice. En effet, si le Qatar ou Ratcliffe avait pris la tête de MU, il aurait pu cesser ses investissements en France. Cela s'imposait notamment à cause du règlement de l'UEFA, qui interdit à un même propriétaire d'avoir plusieurs clubs engagés dans une compétition continentale (même le Qatar, par le biais de Nasser al-Khelaïfi, poussait pour faire changer ce règlement). Les choses peuvent cependant encore changer puisque l'action de MU a chuté de 13% après cette annonce...

🗞 Joel and Avram Glazer are increasingly confident of securing the outside investment that will enable them to remain as Manchester United owners and potentially double the value of the club over the next decade. [ESPN] pic.twitter.com/1XwTUqLPCY