PSG : grosse frayeur autour de Lionel Messi !

Il n’y en a eu que pour Lionel Messi cette semaine au PSG ! Et pour cause, l’attaquant argentin a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs mardi en Ligue des champions contre Manchester City (2-0). On en aurait presque oublié l’autre grosse information concernant Messi.

Celle-ci, à prendre avec des pincettes, est révélée par The Sun qui indique que hôtel Royal Monceau, où réside le joueur de 34 ans avec sa famille depuis le mois d’août, a été cambriolé à quatre reprises depuis leur arrivée à Paris !

L’une des victimes a même confié que « payer une fortune pour un endroit chic et sécurisé et voir quelqu'un entrer dans votre chambre est très perturbant. La police nous a dit avoir vu deux hommes avec un sac sur le toit sur les caméras de vidéosurveillance, mais n'a pas pu les identifier (...) Ils ont dit que trois autres vols ont également été signalés. Un Marocain dans la chambre d'à côté m'a dit qu'on lui avait volé sa montre. » Au total, la victime en question aurait subi un préjudice de plus de 6 000€, comprenant un collier en or, des boucles d’oreille et de l’argent liquide. Bonne nouvelle puisqu’il y en a une : la famille Messi a prévu d’emménager très bientôt dans une résidence située à Neuilly-sur-Seine.

