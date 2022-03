PSG : grosse inquiétude pour Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Le français Kylian Mbappé est un élément essentiel du PSG cette saison. Sans lui, le visage du club de la capitale n’est pas le même et chaque absence du buteur est ressentie. Alors que le PSG va affronter le Real Madrid, un coup dur pourrait voir le jour pour Mbappe.

Le journaliste de RMC, Loïc Tanzi, rapporte que le champion du monde est incertain pour le match de mercredi. Kylian Mbappe a été touché à l’entraînement ce lundi matin. Le club de la capitale va faire passer des examens à Kylian Mbappé afin de déterminer s’il y a une éventuelle blessure.

Kylian Mbappé est incertain pour mercredi. Touché à l’entraînement ce matin ! — Loïc Tanzi (@Tanziloic) March 7, 2022