PSG : grosse sanction à venir contre Leonardo, al-Khelaïfi épargné ?

Ce mercredi soir, L'Equipe a fait un point sur le dossier du dérapage de Nasser al-Khelaïfi et Leonardo après l'élimination du PSG face au Real Madrid le 9 mars en 8es de finale retour de Champions League. Les deux dirigeants auraient eu un comportement déplacé et très agressif envers les arbitres de la rencontre après le coup de sifflet final. L'UEFA a annoncé avoir ouvert une enquête et a reçu, depuis, des vidéos tournées par le Real Madrid au moment des faits. Mais depuis, plus rien...

D'après L'Equipe, c'est tout à fait normal et ceux qui pensent que les liens forts unissant al-Khelaïfi au président de l'UEFA lui permettront d'étouffer l'affaire en sont pour leurs frais. La commission de discipline va bien juger les deux hommes même si aucune date n'a encore été communiquée. Selon L'Equipe, qui s'appuie sur des sources au sein du club parisien, Nasser al-Khelaïfi devrait être relativement épargné car il n'aurait pas eu de comportement agressif ce soir-là. Pas un mot, en revanche, sur Leonardo, ce qui laisse augurer une grosse sanction...

Pour résumer La commission de discipline de l'UEFA n'a toujours pas jugé Leonardo et Nasser al-Khelaïfi pour leur dérapage après l'élimination du PSG face au Real Madrid. Mais le Brésilien devrait prendre cher, contrairement au Qatari.

Raphaël Nouet

Rédacteur