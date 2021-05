PSG : Gueye en avait après Verratti, Neymar, Mbappé, etc, contre City

Au cours d'une seconde période en forme de débandade pour le PSG mercredi soir face à Manchester City (1-2), l'expulsion d'Idrissa Gueye a constitué la cerise sur le gâteau amer. Le milieu de terrain a tout simplement découpé Ilkay Gündogan alors que l'Allemand n'était pas dangereux. Un geste plein de frustration qui a fini de précipiter la défaite du PSG et pour lequel le Sénégalais s'est excusé le lendemain.

"On se fait tourner comme pas possible, il n'y a personne qui bouge"

Mais une vidéo diffusée ce samedi par RMC montre qu'au moment de sa sortie du terrain, Gueye était tout sauf désolé envers ses partenaires ! Il était plutôt écœuré par le manque de révolte des Parisiens, qui venaient d'encaisser deux buts et voyaient leurs espoirs de qualification s'envoler. "Il faut qu'ils soient un peu des hommes, c'est bon !, a-t-il dit. On se fait tourner comme pas possible, il n'y a personne qui bouge, frère !"

Mardi soir, Idrissa Gueye ne sera pas sur la pelouse de l'Etihad Stadium pour sonner la révolte. Et c'est donc sans leur guerrier sénégalais que les Parisiens vont tenter de réaliser un de leurs plus grands exploits.