PSG : guidé par Messi, Mbappé commet un crime de lèse-majesté avec CR7

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

Dans une interview accordée à RMC Sport, Kylian Mbappé a été invité à parler de Lionel Messi, son nouveau coéquipier au Paris Saint-Germain. L'attaquant français s'est montré dithyrambique envers la star argentine, le considérant comme le plus plus grand joueur de l'histoire.

"Jouer avec Messi, c’est facile. C’est LE gaucher, LE joueur. Franchement, c’est vraiment facile de jouer avec lui. Il sent le foot. Il a toujours le geste juste. Si le jeu appelle à dribbler toute l’équipe et marquer, il va dribbler toute l’équipe et marquer. Si le jeu appelle à jouer en une touche, il jouera en une touche. C’est vraiment son respect du jeu qui fait ce qu’il est, l’un des plus grands de l’histoire, si ce n’est le plus grand", a confié Kylian Mbappé, dont l'idole a toujours été Cristiano Ronaldo.

🗣💬 "Il sent le jeu. Il a toujours le geste juste. C'est son respect du jeu qui fait qu'il est ce qu'il est, un des plus grands joueurs de l'histoire, si ce n'est le plus grand."



🤝 Les mots pleins d'admiration de Kylian Mbappé envers Léo Messi, son nouveau coéquipier. #rmclive pic.twitter.com/Pf7CdGz9Cm — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) October 5, 2021