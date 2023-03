PSG : Haaland s'offre un record devant Mbappé et Messi

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Erling Haaland n'en finit plus d'affoler les compteurs et de battre des records. Auteur d'un quintuplé lors du 8e de finale retour de la Ligue des Champions entre Manchester City et le RB Leipzig, l'attaquant norvégien s'est offert un record de poids.

Podcast Men's Up Life

Haaland chipe un record à Mbappé

En effet, l'ancien joueur du Borussia Dortmund (22 ans et 236 jours) est devenu le plus jeune joueur à atteindre la barre des 30 buts en C1, devançant les deux stars du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé (22 ans et 352 jours) et Lionel Messi (23 ans et 131 jours), comme nous l'apprend le compte Twitter @Statsdufoot.

Erling Haaland (22 ans et 236 jours) devient le plus jeune joueur à atteindre la barre des 30 buts en @ChampionsLeague devant Kylian Mbappé (22 ans et 352 jours) et Lionel Messi (23 ans et 131 jours). #MCIRBL — Stats Foot (@Statsdufoot) March 14, 2023

Pour résumer Auteur d'un quintuplé retentissant lors du 8e de finale retour de la Ligue des Champions entre Manchester City et le RB Leipzig, Erling Haaland a battu un record, détenu jusqu'ici par Kylian Mbappé.

Fabien Chorlet

Rédacteur