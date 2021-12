PSG : Hakimi agacé par le coaching de Pochettino ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Même si officiellement tout va bien au PSG, leader de la Ligue 1 et qualifié pour les 8es de finale de la Champions League, la frustration est de mise à tous les étages. Car le niveau de jeu est très loin de répondre aux attentes générées par un recrutement XXL cet été. Dans l'œil du cyclone, on trouve évidemment Mauricio Pochettino, incapable de mettre en place un système cohérent. Et d'après L'Equipe, l'entraîneur argentin ne risque pas de compter sur le soutien de son latéral droit Achraf Hakimi…

« Habitué aux structures très définies à Dortmund et à l’Inter, Hakimi découvre un collectif avec beaucoup mois de repères au PSG, peut-on lire dans L’Equipe du jour. L’ex-Madrilène est sorti parfois irrité de ses matches. Fin octobre, en marge de son expulsion à Marseille (0-0) il s’étonnait, en privé, du manque de compacité du bloc et de l’exposition trop important des défenseurs. Dans une animation en 3-5-2, il dispose de davantage de couverture. Cette structure lui offrait beaucoup de libertés offensives. Il part aujourd’hui de beaucoup plus bas et a perdu en efficacité dans le dribble (1,5 réussi par match en 2019-20 et 2020-21 contre 0-6 avec Paris). »

