PSG : la réaction d'Hakimi face aux accusations de viol

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Gente cercana a #Achraf niega que el jugador abusara de la chica que este fin de semana aseguró ante la policía haber sido violada. El lateral del PSG, que ayer acudió a la gala de The Best, está "muy tranquilo". pic.twitter.com/KsnrAmJP88

Retrouvez toute l'actualité du Paris Saint-Germain en temps réel sur notre nouvelle page FACEBOOK : BUT PSG !

« Des proches d’Achraf nient que le joueur ait abusé de la jeune fille qui a déclaré à la police ce week-end qu'elle avait été violée. L'ailier du PSG, qui a assisté hier au gala The Best, est "très calme" », a-t-il commenté sur Twitter.

Hier, Le Parisien a révélé qu’une jeune femme s’était rendue ce week-end au commissariat Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), où elle aurait déclaré avoir été violée par le joueur du PSG, Achraf Hakimi. Elle aurait refusé de porter plainte, mais le parquet s’est autosaisi de l’affaire. Selon les informations de Dani Gil, journaliste et correspondant pour Mundo Deportivo à Paris. L’international marocain n’aurait pas d’inquiétudes dans cette affaire.

Pour résumer

Le latéral droit marocain du PSG, Achraf Hakimi (24 ans), est confiant face aux accusations de viol dont il est accusé. L'ailier du PSG, qui a assisté hier au gala The Best, serait "très calme" selon Dani Gil, journaliste et correspondant pour Mundo Deportivo à Paris.