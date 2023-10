PSG : Hakimi sans équivalent en Ligue des Champions

Après une saison assez mitigée l'an dernier, Achraf Hakimi fait partie des satisfactions du PSG depuis le début de la saison. Le Marocain, encore à son avantage contre l'AC Milan (3-0) mercredi, totalise 4 buts et 2 passes décisives toutes compétitions confondues.

Des stats qui montrent son apport offensif. Mais l'ancien du Real Madrid sait aussi défendre et une autre stat le prouve : comme le rapporte le compte X Who Scored, il a récupéré 30 ballons en Ligue des champions cette saison, soit plus que tout autre joueur depuis le début de la compétition.

🙋‍♂️ Achraf Hakimi has made more ball recoveries (30) than any other outfield player in the #UCL this season pic.twitter.com/T0MMdtilNw