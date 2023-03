PSG : Hakimi dénonce un piège

Zapping But! Football Club PSG : que faut-il attendre du trio offensif avant le Mondial ?

Visé par une enquête après la déposition d'une femme de 24 ans affirmant avoir été violée le 25 février dernier, le latéral droit du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, a été mis en examen vendredi dernier par le parquet de Nanterre.

Hakimi "se sent trompé"

À la veille du 8e de finale retour de la Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le PSG, l'un de ses meilleurs amis a livré les premières impressions du Marocain suite à cette affaire sur la chaîne espagnole Telecinco. Selon lui, Achraf Hakimi, qui ne s'est toujours pas exprimé publiquement à ce sujet, estime avoir "été piégé" et "se sent trompé".

Fabien Chorlet

Rédacteur