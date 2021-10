PSG : Hiba Abouk, madame Achraf Hakimi, annonce une heureuse nouvelle

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

Il y a quelques semaines, Hiba Abouk était sur les plateaux de télévision en Espagne et n'hésitait pas à parler de sa vie (très) privée avec le défenseur marocain Achraf Hakimi. La belle reconnaissait notamment qu'en raison de leur emploi du temps chargé et de l'arrivée de l'ancien joueur du Real et de l'Inter à Paris, il leur était difficile d'avoir des moments intimes.

Malgré tout, il semblerait que le peu de temps en commun entre Achraf et Hiba a quand même suffit pour mettre en route un deuxième enfant. Sur son compte Instagram, la belle Espagnole a annoncé que sa famille – qui compte déjà une première fille – allait s'agrandir d'ici quelques mois.

De quoi donner encore plus des ailes à Achraf Hakimi auteur de débuts très convaincants sur l'aile droite de la défense du PSG ?