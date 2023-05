PSG : Hiba Abouk se lâche sur Achraf Hakimi et le monde du football

Zapping But! Football Club PSG : Neymar au PSG, faut-il dire stop ?

Si Achraf Hakimi et ses fans pensaient avoir à faire à une femme effacée, qui accepterait son divorce et les critiques sans broncher, ils se sont trompés ! Hiba Abrouk n'est pas du genre à se laisser faire. Au contraire, elle n'a aucun problème à dire ses quatre vérités en public, surtout quand elle n'a rien à se reprocher, comme dans son divorce avec le latéral droit du PSG.

"C'est un monde machiste et misogyne"

Alors que la rumeur assure qu'elle réclame 10 M€ à son ancien conjoint pour la séparation, ce qui la fait passer pour une femme vénale, l'Espagnole a taclé le monde du football dans l’émission Salvame : "C’est un monde machiste et misogyne étant donné que lorsque nous avons commencé notre relation, il ne gagnait pas d’argent et j’étais plus connue que lui. Imaginez. Ce qui est bien, c’est que ce qu’ils disent ne m’affecte plus, je veux être discrète pour que demain, je n’affecte pas notre famille. J’espère que la justice et le bon sens sont de mon côté".