PSG : Hugo Ekitike se livre après sa première face à Clermont

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Hugo Ekitike (Canal+ Décalé) : « C'est un vrai plaisir ! Surtout qu'il y a la victoire au bout. Jouer avec des joueurs qui sentent le foot, ça facilite le jeu. J'espère que ça va continuer comme ça. Sur ce match, le coach nous avait dit de ne pas relâcher même si nous avions une opposition plus faible que nous sur le papier. On a bien écouté les consignes. On a fait le job. Est-ce que j'apprends au contact de tous ces grands joueurs ? Grave, grave... »