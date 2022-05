PSG : Ibrahimovic a zlatané les festivités de l'AC Milan

Zapping But! Football Club PSG : Lukaku une opportunité XXL pour Paris !

Ambiance hallucinante au Mapei Stadium dimanche après-midi. Sur les 22.000 spectateurs, 18.000 étaient des supporters de l'AC Milan, venus pour soutenir leur club dans sa quête d'un premier Scudetto depuis onze ans. Dès la première mi-temps, un doublé d'Olivier Giroud et un but de Franck Kessié ont lancé des festivités grandioses que Zlatan Ibrahimovic, entré en seconde période et auteur d'un but refusé pour hors-jeu, a fêté à sa façon, inimitable.

Le Suédois de 40 ans a en effet sorti un énorme cigare et une bouteille de champagne pendant que ses coéquipiers célébraient le trophée sur la pelouse du Mapei Stadium. Pourtant, le grand attaquant a l'habitude des championnats puisque c'est son 14e (2 avec l'Ajax, 2 avec la Juventus, 3 avec l'Inter, 1 avec le Barcelone, 2 avec le Milan et 4 avec le PSG). Mais il sait se renouveler et porter le sens de la fête à des hauteurs insoupçonnées...

Sí, Ibra ha ganado otra Liga, y tienes que ver cómo lo ha celebrado 😎😎 https://t.co/9Indc6TpOr — MARCA (@marca) May 22, 2022

Pour résumer A 40 ans, Zlatan Ibrahimovic a remporté le championnat d'Italie pour la septième fois de sa carrière, après le succès de l'AC Milan sur la pelouse de Sassuolo (3-0) dimanche. Succès qu'il a fêté dans son style inimitable.

Raphaël Nouet

Rédacteur