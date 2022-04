PSG : Ibrahimovic prié de mettre un mouchoir sur sa fierté pour prolonger à Milan

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Zlatan Ibrahimovic est toujours présent au sommet du football européen. Malgré ses 40 ans, l’ancien attaquant du PSG parvient à maintenir un niveau de jeu de qualité et apporte beaucoup à son club de Milan. En fin de contrat en juin prochain, Ibra va devoir prendre une décision pour son avenir. Si une prolongation avec les Rossoneri est envisagée par le joueur, elle ne pourra se faire qu’à une seule condition.

En effet, Zlatan Ibrahimovic se verrait bien rester encore une saison à l’AC Milan. Et selon la Gazzetta dello Sport, le club italien serait également intéressé par la prolongation du buteur suédois à la condition qu’il revoit son salaire à la baisse. Le nouveau propriétaire du club ne pourrait pas se permettre de le conserver avec son salaire actuel et une réunion entre les deux clans devrait avoir lieu à la fin du mois d’avril.

🚨 Une réunion est prévue fin avril entre la direction et Ibrahimović pour discuter de la prolongation du contrat d’une année, si Zlatan décide de continuer à jouer.



Salaire de 2,5M€/an + primes.



📰@NicoSchira pic.twitter.com/6qx5UiBej8 — 𝐃𝐢𝐚𝐯𝐨𝐥𝐨 𝐅𝐑 👺🇫🇷 (@DiavoloFR) March 24, 2022

Adam Duarte

Rédacteur