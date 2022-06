PSG : Icardi a frappé, Wanda Nara a perdu tout son sex appeal !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Wanda Nara et Mauro Icardi prennent du bon temps en Afrique. Depuis la fin de la saison, l’attaquant du PSG et sa compagne ont pris la direction du Kenya et ses alentours pour profiter d’un safari très remarqué sur les réseaux sociaux.

Ces dernières heures, le couple le plus glamour du PSG s’est installé du côté de la Tanzanie. Et, surprise, la belle Wanda a publié des clichés d’elle dans des tenues très peu sexy ! La faute à sa mémoire défaillante et la place prise par l’attaquant du club de la capitale.

« Nous sommes arrivés en Tanzanie, j’ai oublié des affaires à Paris. La moitié de ma valise est occupée par celles de Mauro », a-t-elle rouspété sur son compte Instagram. Résultat : celle qui est toujours tirée à quatre épingles doit se coltiner des vêtements « confort » deux fois trop grands de son chéri ! Son sex appeal en prend un sacré coup...

Pour résumer Wanda Nara, qui profite de ses vacances d’été en compagnie de Mauro Icardi (PSG) pour faire un safari en Afrique, s’est habillée en circonstance. Et on ne peut pas dire que son côté habituellement sexy soit très présent...

Bastien Aubert

Rédacteur