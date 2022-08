PSG : Icardi pousse un coup de gueule sur sa situation

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Mauro Icardi ne fait plus partie des plans des dirigeants du club de la capitale. Le buteur argentin a été intégré au loft mis en place et n'était pas convoqué par Christophe Galtier, pour le premier match de Ligue 1 contre Clermont. Avant de s'envoler vers Ibiza avec sa femme l'ancien attaquant de l'Inter Milan a tenu à rétablir la vérité sur sa non-convocation pour ce match.

Gros coup de gueule

Sur Instagram, il s’est exprimé : « Arrêtez d'inventer des conneries, la décision de ne pas être convoqué n'était que technique. Je ne m'absente pour aucun problème personnel, puisque je n'en ai pas et respecte chaque entraînement. Le football est toujours ma priorité et mon travail pour lequel je suis payé. Ce que je ne tolérerai pas, c'est que des personnes incompétentes avec de mauvaises intentions cherchent à me salir. Gagnez du temps et avant d'écrire et de vous cacher derrière un écran ou un journal, informez-vous de la réalité. Si aujourd'hui je voyage à Ibiza avec ma famille, c'est parce que dans mon travail, ils nous ont donné des jours de repos, et chacun en profite comme il veut et avec qui il veut, en choisissant son propre destin »