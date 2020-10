Mauro Icardi prochainement de retour de blessure, la concurrence pour le poste de n°9 au PSG risque de jouer à plein régime avec le jeune Moise Kean. Dans son édition du jour, L'Equipe a dressé un comparatif entre les deux hommes en s'appuyant notamment sur l'avis de Christian Damiano, ex adjoint à l'Inter Milan et à la Juventus de Turin, qui connait bien les deux profils.

Icardi plus tueur...

« Leur réalisme se rejoint. Il ne leur faut pas beaucoup de ballons pour marquer. On le savait pour Icardi, on vient de le voir pour Kean à Basaksehir. Ces deux réalisations sont des buts d'avant-centre (…) Tous deux ont cette présence dans la surface. Kean a toujours été un buteur prolifique dans tous les classes d'âge en Italie. Il a ça en lui, même si c'est sans doute plus inné chez Icardi », a expliqué le technicien.

… Mais Kean plus complet

Si Icardi mène 1-0 au jeu de l'avant-centre, Kean remporte les autres matches. « C'est le genre d'avant-centre à multiplier les appels en profondeur, à se déplacer sur les côtés, plus participatif comme Cavani. Il va offrir des choix plus intéressants à Thomas Tuchel, alors qu'ils sont limités avec l'Argentin (…) Kean peut jouer dans tous les systèmes. C'est un attaquant plus moderne, il n'est pas spécifique à un rôle ou une position ».

Et si finalement le duo était compatible ?

Mais l'association des deux peut aussi fonctionner selon Damiano : « Je trouve Kean plus à l'aise avec un avant-centre et lui qui tourne autour pour créer de l'espace. Icardi et Kean peuvent d'ailleurs être très intéressants s'ils jouent ensemble ».