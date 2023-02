PSG : il salit encore Paris... Rothen en remet une couche sur Neymar

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Neymar est en train de rendre totalement fous les supporteurs du PSG. L’international brésilien s’est rendu à un fast-food après sa petite partie de poker, et tout ça passe forcément mal après la défaite en Ligue des champions contre le Bayern Munich (0-1).

« Il urine sur le club »

Comme on pouvait s'y attendre, Jérôme Rothen a taclé le Brésilien ce soir dans son émission sur RMC. Et il n'y est pas allé de mains mortes... « Ce n'est pas la première fois qu'il urine sur le club, les joueurs, le staff médical mais surtout tous les amoureux du PSG. Ça me désole », s'est-il agacé. Et bing !