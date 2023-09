PSG : incroyable retournement de situation pour l'avenir de Luis Campos !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

En charge du recrutement du Paris Saint-Germain depuis juin 2022, Luis Campos est annoncé sur la sellette depuis plusieurs mois. Et ce même après le dernier mercato estival où le Portugais a réalisé un très bon recrutement, ramenant pas moins de 11 recrues (Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Lucas Hernandez, Kang-In Lee, Cher Ndour, Arnau Tenas, Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Randal Kolo Muani) à Paris cet été.

Luis Campos n'est plus sur un siège éjectable !

Mais d'après nos confrères de L'Équipe, le poste du Portugais ne serait désormais plus menacé à court terme. D’autant qu’il partage avec son président, Nasser al-Khelaïfi, le même regard sur l’évolution du projet du club de la capitale, c'est-à-dire moins de stars et plus de joueurs collectifs qui s’identifient au club et qui aiment le PSG et non pas Paris et sa vie nocturne. L'ancien directeur sportif de l'AS Monaco et du LOSC devrait donc toujours être en charge du recrutement du PSG lors du prochain mercato hivernal.

🗞️ Voici la une du journal L'Équipe du lundi 18 septembre 2023

Pour lire l'édition : https://t.co/G0NinLYLts pic.twitter.com/JqweTRQ6uj — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 18, 2023

