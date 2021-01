PSG : infidélité, sextape... Wanda Nara (Madame Icardi) fait quelques révélations croustillantes

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Compagne de Mauro Icardi (PSG), Wanda Nara est l'une des femmes de footballeur les plus connues de la planète. Mannequin, présentatrice de TV, influenceuse de renom, la belle Argentine de 34 ans a répondu sans tabou aux questions posées par ses 7,4 millions de suiveurs sur Instagram. L'occasion de clarifier certains points de sa sulfureuse réputation.

Une sextape a nui à l'image de Wanda Nara

Ancienne compagne de Maxi Lopez, Wanda a notamment reconnu avoir été « infidèle à un moment donné » de sa vie... Mais plus aujourd'hui et pas depuis qu'elle file le parfait amour avec Mauro Icardi, l'homme qu'elle a épousé en 2014. Wanda Nara n'a d'ailleurs pas trompé Maxi avec l'actuel joueur du PSG : « Cette relation a commencé comme n'importe qui d'autre. Il était célibataire et moi aussi. Nous vivions séparé en Argentine ».

Par ailleurs, Wanda Nara reconnaît avoir été victime de la diffusion d'une fausse sextape sur internet. Sextape qu'elle est parvenu à faire retirer en faisant condamner Google et Yahoo pour « les dommages causés par l'émission d'une vidéo intime qui lui a été faussement attribuée ». « Je n'en ai jamais parlé car j'aime les gens jaloux qui disent des bêtises ».