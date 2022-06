PSG : Javier Tebas cartonne une nouvelle fois Paris et City

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Vingt-quatre heures après avoir officialisé le fait que la Liga avait déposé plainte contre le PSG et Manchester City devant l'UEFA mais également dans leurs pays respectifs, Javier Tebas est revenu à la charge contre ces deux clubs lors d'une intervention sur la plate-forme consultative des équipes européennes. Et comme toujours, le président de la Liga n'a pas mâché ses mots, notamment contre Paris.

"Il est impossible que le PSG puisse avoir 200 M€ de revenus commerciaux de plus que les autres, c'est un chiffre qui n'est pas réel. Un indice sont ses suiveurs sur les réseaux. Il a 18% de revenus commerciaux en plus que la moyenne des grands clubs. Et il a augmenté sa masse salariale à l'époque du covid, pour finir avec 600 M€ lors de la saison écoulée, sans compter la prolongation de Mbappé. Il est évident qu'il ne remplit pas les critères du fair-play financier."

"Nous n'avons pas dénoncé le PSG à cause de Mbappé ou pour aller dans le sens du Real Madrid. Nous l'avons fait pour l'écosystème du football européen. Déjà, en 2017, nous avons dénoncé le PSG et City. Les deux clubs ont été sanctionnés par l'UEFA mais le TAS, à travers deux décisions surprenantes, a annulé ces sanctions. Nous voulons que les compétions soient les plus transparentes possibles et ces clubs font beaucoup de dégât au contrôle économique."

💥💥 Tebas y sus dudas sobre el PSG: "Es imposible que pueda tener 200 millones de euros más de ingresos comerciales que el resto" https://t.co/KJiswkIUXh — MARCA (@marca) June 16, 2022

Pour résumer Le président de la Liga, Javier Tebas, a une nouvelle fois attaqué le dopage financier en vigueur au PSG et à Manchester City, à l'origine de la plainte déposée par l'instance. Selon lui, l'argent de leur propriétaires dérèglent le marché.

Raphaël Nouet

Rédacteur