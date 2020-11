PSG : Javier Tebas mitraille à nouveau le dopage financier

Ça faisait longtemps ! Sans doute mobilisé depuis le début de l'année pour limiter les dégâts de la crise sanitaire dans le championnat d'Espagne, le président de la LFP, Javier Tebas, a profité d'une conférence à Bilbao sur les droits TV dans le monde du football et le fair-play financier pour mitrailler ses deux cibles favorites, le Paris Saint-Germain et Manchester City.

"Le dopage financier devient un problème"

"Les salaires au niveau européen ont connu une inflation de 15% parce que des clubs comme le PSG ou Manchester City ne payent pas avec les revenus qu'ils génèrent mais avec du pétrole et du gaz. Ils ont plus de revenus publicitaires que le Real Madrid, le FC Barcelone et Manchester United sans avoir leur image de marque. Ils payent beaucoup que ce qu'ils ne gagnent et il faut faire en sorte que cela s'arrête parce que le dopage financier devient un problème pour le football européen."

Une saillie qui ne va pas manquer de provoquer des réactions indignées en France.