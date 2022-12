PSG : Jean-Claude Blanc quitte le Paris Saint-Germain (officiel)

Le PSG perd l'un des hommes forts du projet QSI. Arrivé en novembre 2011 au Paris Saint-Germain depuis la Juventus pour occuper le poste de directeur général du club de la capitale, Jean-Claude Blanc plie bagages, comme annoncé officiellement dans un communiqué par le PSG ce lundi soir. « Jean-Claude Blanc fera, après 12 saisons réussiées, des adieux chaleureux au club pour poursuivre un nouveau défi professionnel en 2023 », a écrit le club parisien.

« Le nouveau directeur général adjoint du PSG sera annoncé dans le courant de l'année et sera placé sous la responsabilité du président-directeur général Nasser Al-Khelaifi», peut-on également lire dans le communiqué. L'homme fort du projet qatarien au PSG serait, selon les informations de L'Équipe, sur le point de rejoindre le groupe Ineos, qui s'occupe notamment de l'OGC Nice en Ligue 1, pour s'occuper de la branche des sports.

« Les 12 dernières saisons ont été une formidable aventure professionnelle et je suis fier d'avoir aidé le Paris Saint-Germain à devenir la puissance sportive internationale qu'il est aujourd'hui. Au cours de cette période, le Club a remporté un nombre record de 53 trophées dans les sections football et multisports, tout en devenant l'une des marques de sport premium et lifestyle les plus prospères au monde. Je tiens à remercier personnellement le Président directeur général du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, pour son grand leadership, sa confiance et son amitié. Je souhaite à toute la famille du PSG un succès continu dans sa prochaine phase », a déclaré Jean-Claude Blanc dans le communiqué.