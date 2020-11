PSG, Juventus : Adrien Rabiot colle un tacle discret mais saignant à Paris !

Le monde se divise en deux catégories : ceux qui taclent consciemment et tous les autres. Adrien Rabiot semble se rang dans la deuxième liste. Redevenu un joueur élégant et brillant depuis qu’il évolue régulièrement à la Juventus Turin sous la houlette d’Andrea Pirlo, le milieu de 25 ans a confirmé son renouveau hier à Lisbonne contre le Portugal (1-0).

En bon complément de N’Golo Kanté dans l’entrejeu, Rabiot a peut-être gagné sa place pour l’Euro 2021 tant il a rayonné balle au pied mais aussi dans l’envie. Cela lui valait bien quelques questions de Téléfoot. Interrogé sur sa nouvelle vie à Turin, l’intéressé a fait savoir qu’il se sentait bien en Italie, où son nouvel environnement lui avait donné un second souffle.

Discrètement, et sans même le vouloir, Rabiot a aussi envoyé un tacle au PSG... où il ne travaillait pas sur le plan tactique ! « On travaille tactiquement en Italie, ce qui n’est pas le cas en France, a-t-il déroulé sereinement. Les Bleus ? J'étais surpris d'être rappelé aussi tôt, et même le sélectionneur m'a dit qu'il aurait pu me rappeler plus tôt. On a bien discuté, et ça a permis de nous libérer chacun de notre côté (...) Je ne lâcherai cette place pour rien au monde : je n'ai pas envie de sortir de ce groupe. »