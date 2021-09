PSG, Juventus : Cristiano Ronaldo encense Messi… pour mieux se valoriser

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Pour être une bête de compétition comme Cristiano Ronaldo, il faut avoir un mental en béton armé. Et être persuadé d'être meilleur que tout le monde. Longtemps, le Portugais a donné l'impression d'être arrogant. Mais non, il avait simplement une grande confiance en ses moyens. Le journaliste britannique Piers Morgan en a apporté la preuve en révélant, à l'occasion d'une chronique dans le Daily Mail, une discussion qu'il a eue avec CR7 lorsque celui-ci jouait encore à la Juventus.

""Qui est le plus grand footballeur que vous ayez jamais affronté ?" J’ai posé cette question à Cristiano Ronaldo. Il était une heure du matin dans son restaurant préféré à Turin. "Messi, c’est sûr. C’est le meilleur contre lequel j’ai joué", m’a-t-il répondu et j’ai été très surpris. Puis il m’a dit "Mais Piers, vous me posez la mauvaise question. Vous devriez juste me demander qui est le meilleur joueur…" "Je crois que je connais la réponse", ai-je rétorqué en riant. Ronaldo m’a fait un clin d’œil et nous avons trinqué. Il croit qu’il est le meilleur joueur de tous les temps. Et je suis d’accord avec lui."

🇵🇹 Cristiano Ronaldo en una entrevista con Piers Morgan días antes de unirse al united:



🗣️ "¿Quién es el mejor jugador contra el que he jugado? Messi. Sin lugar a dudas. Es el mejor contra el que he jugado".@NotiFut38033094 pic.twitter.com/YA6EA87L5a — Noti-Futbol (@NotiFut38033094) September 7, 2021