PSG - Juventus : des gestes d’humeur de Mbappé ? Messi le ramène sèchement sur terre !

Football Club PSG - INFO BUT! : Paolo Dybala fait attendre Paris

Le PSG a bien démarré sa campagne 2022-2023 en Ligue des Champions. Si tout n’a pas été parfait, les joueurs de Christophe Galtier ont pris la mesure de la Juventus Turin hier au Parc des Princes grâce notamment à un doublé de Kylian Mbappé et une première mi-temps aboutie (2-1). Exigeant, Edouard Cissé n’a pas été totalement convaincu. Ni par le PSG, ni par le champion du monde 2018.

« Ce n’est pas la meilleure Juve qu’on ait connue. Encore heureux qu’on ait vu quelques combinaisons ! Le PSG aurait dû se mettre à l’abri bien avant et, à l’arrivée, ils se sont fait peur, a-t-il nuancé dans L’Équipe. Ils auraient pu envoyer un signal fort. Mbappé ? Il a fait du Mbappé, c’est un finisseur. Il a quand même une balle de 3-0 à donner à Neymar… S’il l’avait fait, là, j’aurais dit bravo. Après ça, il y a eu des choses assez dérangeantes sur deux ou trois actions. On parle de joueurs aux ego surdimensionnés. Ça reste fragile. »

Si Cissé n’a pas souhaité en dire plus sur les « choses assez dérangeantes », on peut imaginer qu’il fait référence à l’oubli de Mbappé pour Neymar pour le troisième but... Lionel Messi, lui, a été plus discret mais a ramené son jeune coéquipier sur terre... à sa manière. Selon Opta, Mbappé a inscrit 5 buts dans les 5 premières minutes d'un match de Ligue des champions. Dans l'histoire de la compétition, seul le crack argentin (6) fait mieux...