PSG, Juventus : Irina Shayk, ex-madame Cristiano Ronaldo, est venue éclipser Wanda Nara à Paris

Quand le chat n'est pas là… Ou plutôt, quand la chienne n'est pas là, pour reprendre le surnom très distingué que lui a donné son conjoint Mauro Icardi, la belle danse. Actuellement en Argentine avec sa famille pour profiter des vacances (elle a d'ailleurs laissé entendre qu'elle allait participer à l'édition locale de Masterchef des stars), Wanda Nara a vu une WAG très célèbre déambuler dans Paris sous les yeux des paparazzis.

Cette WAG, c'est Irina Shayk. L'ancienne compagne de Cristiano Ronaldo a été aperçue dans la capitale avec le rappeur américain Kanye West, pour l'anniversaire de ce dernier. Un proche a confirmé que les deux filent le parfait amour, après leurs ruptures respectives très médiatisées. A priori, les tourtereaux sont repartis aux Etats-Unis. Heureusement parce qu'à Paris, il n'y a qu'une seule reine et c'est Wanda Nara !

