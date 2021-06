PSG, Juventus : Mbappé se lâche sur Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

A quelques heures du dernier match de préparation de l'équipe de France face à la Bulgarie, Kylian Mbappé est au centre de l'attention. Dans une interview accordée au quotidien allemand Bild, l'attaquant tricolore s'est prononcé sur de nombreux sujets d'actualité à l'instar de son avenir ou de sa future opposition face à Manuel Neuer dans le cadre du premier match de l'Euro. Le champion du Monde a également été interrogé sur son idole, Cristiano Ronaldo.

"J'étais un enfant qui rêvait de beaucoup de choses. Surtout d'une carrière comme Ronaldo. Quand Cristiano joue, il rend tout le monde heureux - et ce depuis 15 ans. Je pense que tous les fans de football aiment Cristiano Ronaldo. J'étais juste un enfant normal à cet égard. Cristiano est déjà entré dans l'histoire. Je ne joue que depuis cinq ans, donc ce n'est pas à moi de me comparer à lui. Pour moi, cela a quelque chose à voir avec le respect. Cristiano a tellement fait pour tout le football que ce ne serait pas le bon moment pour faire des comparaisons. Il y a rarement des footballeurs comme lui, et j'ai beaucoup appris de lui rien qu'en le regardant". Malgré son talent certain, Kylian Mbappé réfute donc toute comparaison avec CR7.

Mbappé : « Tuchel ? Après l'Euro, je vais l'appeler pour le féliciter. C'est encore un très jeune entraîneur. Il peut devenir l'un des meilleurs entraîneurs du futur. »



