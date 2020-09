PSG : Kimpembe garde un goût amer de la finale de la Ligue des Champions

Dans un entretien accordé à l'Équipe, Presnel Kimpembe s'est confié sur son ressenti après la finale de la Ligue des Champions. Et, le champion du monde 2018 garde un goût amer d'un rendez-vous pour l'histoire manqué. Titulaire, le défenseur du PSG n'a pas senti son équipe inférieure au Bayern Munich (défaite 1-0) : "Ce qui leur a souri, c'est juste la réussite et un peu d'expérience. Je n'ai pas eu le sentiment qu'ils étaient supérieurs à nous sur le plan collectif. Ils ont réussi à avoir cette chance qu'on n'a pas su provoquer."

"Cette défaite me fait plus mal que Manchester United"

Dans la suite de son propos, Presnel Kimpembe a fait une comparaison étonnante avec l'échec face à Manchester United en 2019. "Cette défaite (face au Bayern), elle me fait encore plus mal que Manchester United. Cela reste un moment assez fort car on était à deux doigts de toucher la coupe. Voir à la fin une autre équipe la soulever, ça fait quand même mal. C'est ce moment-là qui m'a fait le plus mal."

Malgré l'échec, Kimpembe retient le parcours historique de son club formateur dans la reine des compétitions européennes. "Moi, je n'ai jamais su me satisfaire d'une défaite. Mais, ces victoires, ce sera un ciment pour plus tard. Tout ce qu'on a enduré par le passé, ça nous a servi. Aujourd'hui, on sait qu'on est forts tous ensemble. On veut avoir une histoire positive dès la saison prochaine."