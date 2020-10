PSG : Kimpembe grand gagnant de France – Portugal (0-0) ?

Pour la 5e fois en cinq matches contre la France, Cristiano Ronaldo est resté muet, hier soir. Dans un match où les occasions de but ont été aussi rares que les occasions de s'enflammer, les défenses ont pris le pas sur les attaques.

Un seul ballon perdu par le Parisien hier face à CR7 et sa bande

Et côté français, Presnel Kimpembe s'est particulièrement illustré. Le joueur du PSG a été très efficace dans ses interventions et il a eu un minimum de déchet dans son jeu. Une stat dévoilée par Opta en atteste : « Presnel Kimpembe est le seul joueur de l’équipe de France à avoir récupéré plus de ballons (9) qu’il n’en a perdu (1) ce soir face au Portugal ». Le Titi ne s'y prendrait pas autrement pour convaincre Didier Deschamps de voir en lui un titulaire à part entière, aux côtés de Raphaël Varane.