PSG : Kurzawa prévient le FC Barcelone concernant une remontada

Depuis quatre ans qu'on les bassine avec la remontada, les joueurs du PSG attendaient avec impatience le 8e de finale de la Champions League contre le FC Barcelone. Et, qu'on se le dise, la démonstration de force au Camp Nou (4-1) il y a quinze jours en appellera une autre la semaine prochaine au Parc des Princes, parole de Layvin Kurzawa !

"Il reste une deuxième mi-temps au Parc"

« Le dernier match que j’ai joué là-bas, avec certains coéquipiers qui étaient avec moi sur le terrain, c’était un cauchemar, donc là, je me suis préparé comme je ne me suis jamais préparé pour un match de football. J’étais concentré, j’étais à fond, et pour moi, c’était sûr qu’on n'allait pas perdre. C’était un match à ne pas prendre à la légère, c’était un match à gagner, et si on pouvait leur en mettre quatre, il fallait en mettre quatre, c’est pour ça qu’on a été efficace devant le but, et derrière on a été assez solides. Disons qu’on a fait la première mi-temps, et il reste une deuxième mi-temps au Parc. »

« J’ai ressenti que tous les joueurs étaient impliqués et que tous les joueurs apportaient quelque chose à l’équipe à ce moment-là, que ce soit à l’échauffement ou durant les jours qui précédaient le match ou à l’entraînement tout le monde était focus, tout le monde apportait son petit grain à l’effectif, et c’est ce qui nous a permis de réaliser cette performance. »