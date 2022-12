PSG : Kylian Mbappé a définitivement retourné le Parc des Princes et les Ultras !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

S'il n'a pas toujours eu les faveurs des supporters du PSG, Kylian Mbappé est finalement parvenu à se mettre dans la poche les Ultras locaux après cinq saisons et demi. En effet, ce mercredi soir, et pour la première fois depuis sa signature à Paris en 2017, l'attaquant de l'équipe de France a eu droit à sa chanson au Parc des Princes. Mbappé a désormais sa chanson... Présentée sur le compte du responsable du Collectif Ultras Paris avant le match, le chant est une reprise de la chanson italienne de Ricci & Poveri « Sara perché ti amo » dont voici les paroles : « Kylian Mbappé ce joueur qui nous fait vibrer. Quand il est lancé plus rien ne peut l'arrêter. L'enfant de Bondy ne cesse de nous épater, il joue pour Paris, fait rêver le monde entier ». Le chant des supporters du PSG pour Kylian Mbappé :



"Kylian Mbappé

Ce joueur qui nous fait rêver

Quand il est lancé plus rien ne peut l’arrêter

L’enfant de Bondy ne cesse de nous épater

Il joue pour Paris

Fait rêver le monde entier

Lalalalalala"pic.twitter.com/xOhZSVtqIN — UN TRUC DE FOOT (@untrucdefoot) December 28, 2022 … Et ses banderoles d'affection En parallèle de cette ritournelle, le CUP – qui a apprécié de voir Mbappé sur le terrain seulement dix jours après sa finale de Coupe du Monde perdue avec les Bleus – s'est fendu de deux banderoles pleines d'amour : « Kylian, l'avenir t'appartient » et « Meilleur buteur de la CDM, pur produit parisien, le champion, c'est toi ». "Le meilleur buteur de la CDM pur produit parisien, le champion c’est toi !" ❤️💙



L’hommage des parisiens pour Kylian Mbappe qui a aussi eu droit à un chant personnel.



(@CanalSupporters) pic.twitter.com/AGFtUlFZIp — MercaFoot (@MercaFoot_) December 28, 2022

Le CUP sort sa chanson pour Mbappé Si sa relation avec les Ultras n'a pas toujours été au beau fixe, Kylian Mbappé est enfin parvenu à obtenir les honneurs d'une chanson au Parc des Princes. La récompense suprême pour un joueur du PSG et la preuve qu'il est désormais aimé.

Alexandre Corboz

Rédacteur