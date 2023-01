PSG : Kylian Mbappé aurait flirté avec une ex chroniqueuse de Touche pas à mon poste !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Si Kylian Mbappé est très discret sur sa vie privée, la star du PSG suscite de plus en plus d'intérêt chez les blogueurs avides de presse people. Il faut dire qu'après avoir entretenu une romance secrète avec Emma Smet, la petite-fille de Johnny Halliday, des rumeurs ont évoqués un rapprochement entre la star des Bleus et Rose Bertram, l'ex-femme de Grégory van der Wiel.

Le blogueur Aqababe, suivi par plus de 750 000 personnes sur Instagram a lâché une petite bombe ces derniers jours. En effet, après avoir livré les coulisses de la rupture entre Mbappé et Rose Bertram, l'Instagram a assuré que l'attaquant parisien a été vu déjeunant avec l'ex-chroniqueuse de « Touche pas à mon poste » Agathe Auproux. Information qu'il dit détenir d'un proche du Bondynois.

Pour autant, hors de question d'imaginer une romance entre Kylian Mbappé et la journaliste selon Aqababe : « Il veut juste remettre une cartouche en one shot ne t’inquiète pas. Kyky n’est pas bête du tout. Jamais, il ne va se poser avec Agathe, déjà que la famille à Kylian sont en train de faire la guerre à Rose Bertram ».