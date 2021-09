PSG : Kylian Mbappé "cocufié" par Lionel Messi ?

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

Accorde-t-on trop d'attention au coup de gueule de Kylian Mbappé contre Neymar samedi soir après sa sortie contre Montpellier (2-0). L'attaquant s'est plaint que son coéquipier brésilien, avec qui il s'entendait si bien depuis leur arrivée à Paris en 2017, ne lui passe pas le ballon. Pour Mauricio Pochettino, c'est un épiphénomène qui se produit partout. Pour Jérôme Rothen, ce n'est pas grand-chose non plus. Mais pour Eric Di Méco, qui en débattait sur RMC avec l'ancien milieu gauche, ce mouvement d'humeur cache un profond malaise, celui du cocu de l'histoire…

"Je ne trouve pas ça anodin, même si ça peut s’arranger, a déclaré la légende de l'OM. Il y avait eu une stat sur la relation entre les trois après Bruges ou Lyon, notamment le fait que Mbappé était un peu en dehors. J’avais dit que ça poserait des problèmes à un moment donné. Malheureusement, dans un couple, quand il y en a trois, il y a un cocu. Et le cocu de l’arrivée de Messi, c’est Mbappé. Et il le sait. C’est pour ça qu’il a été agacé quand Messi a signé. Souvenez-nous le temps qu’il met à réagir à son arrivée…"

"Quand tu regardes le match contre Montpellier, ce qu’il se passe entre Neymar et Mbappé, je pense qu’il y a un problème dans la relation, a ajouté Eric Di Meco. Tu peux ne pas t’entendre en dehors du terrain, c’était connu dans de grandes équipes. J’ai connu aussi des mecs qui choisissent à qui ils vont faire la passe. Il y a peut-être moyen d’arranger les choses, mais je ne suis pas sûr qu’une discussion les arrange. Rappelez-vous Giroud et Mbappé avant l’Euro. Je me demande même si les problèmes offensifs de l’équipe de France ne viennent pas de là. A un moment donné, il y a un malaise dans l’équipe. Il suffit de pas grand-chose. Dire que c’est anodin, c’est peut-être se mentir."

🗣💬 Dans "Rothen s’enflamme" ce lundi sur RMC, Jérôme Rothen et Eric Di Meco sont revenus sur les reproches de Kylian Mbappé contre Neymar : "Je ne trouve pas ça anodin, même si ça peut s’arranger"https://t.co/v4gUiqMwy2 — RMC Sport (@RMCsport) September 27, 2021