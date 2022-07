PSG : Kylian Mbappé déjà out ?

Zapping But! Football Club PSG : Lukaku une opportunité XXL pour Paris !

Christophe Galtier continue sa large revue d’effectif. Comme l’entraîneur du PSG l’avait déjà fait samedi à Saitama, il risque fort de changer ses plans à midi contre le Gamba Osaka pour le quatrième match amical de cet été. Comme lors des trois premières rencontres de préparation, le PSG évoluera en 3-4-1-2 pour peaufiner les automatismes avant le Trophée des Champions contre le FC Nantes dimanche à Tel Aviv.

Kalimuendo avec Neymar en pointe ?

Si un doute persiste sur la présence d’Idrissa Gueye plutôt que Marco Verratti dans l’entrejeu au côté de la recrue Vitinha, RMC Sport assure que Gianluigi Donnarumma devrait être dans le but devant une défense Ramos-Marquinhos-Kimpembe, Hakimi et Mendes en piston et Messi en soutien du duo Neymar-Kalimuendo. Sans surprise, Kylian Mbappé devrait démarrer sur le banc, lui qui sera suspendu face aux Canaris pour un trop plein de cartons la saison dernière.

🔴🔵 Composition probable du #PSG pour affronter le Gamba Osaka : Donnarumma - Ramos, Marquinhos, Kimpembe - Hakimi, Gueye (ou Verratti), Vitinha, Mendes - Messi - Neymar, Kalimuendo. @RMCsport #RMCLive #JapanTour2022 — Arthur Perrot (@ArthurPerrot) July 24, 2022

Pour résumer Buteur et très tinique samedi en amical contre les Urawa Red Diamonds, lors de la large victoire du PSG à Saitama (3-0), Kylian Mbappé (23 ans) a de fortes chances de débuter sur le banc de touche à midi contre le Gamba Osaka.

