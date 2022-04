PSG : Kylian Mbappé - Emma Smet ensemble au Parc Astérix, la vérité sur leur pseudo-couple

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris n’oublie pas Kean

Profitant de quelques jours de relâche après le titre de Champion de France du PSG glané face à Lens samedi, Kylian Mbappé s'est évadé avec son ami Achraf Hakimi au Parc Astérix. Une visite du Champion du Monde, en pleines vacances scolaires, qui n'est pas passée inaperçue.

Mbappé et Emma Smet font le grand huit...

Parmi les moments captés par les badauds, plusieurs images ont interrogé et notamment la présence dans ce cercle rapproché d'Emma Smet, la fille de David Hallyday et Estelle Lefébure et petite-fille de Johnny Hallyday. Déjà apparu très complice au Parc des Princes il y a quelques mois, le duo a-t-il officialisé une romance à cette occasion ? Pas forcément...

… Mais à priori pas plus !

Si l'on en croit PurePeople, Kylian Mbappé et Emma Smet seraient seulement très amis et leur aventure n'irait pas plus loin. S'ils ont été aperçus plusieurs fois en public ensemble, le footballeur et l'actrice de « Demain nous appartient » n'ont jamais eu de gestes tendres en public laissant supposer davantage...

