PSG : Kylian Mbappé fait une petite révélation sur Lionel Messi

Profitant d'une fin d'année un peu moins chargée sur la cadence des matchs, Kylian Mbappé a accordé quelques entretiens pour parler du PSG. Après avoir fait la couverture de Paris-Match, le jeune attaquant s'est adonné à un entretien vérités pour les médias officiels de son club. L'occasion d'évoquer l'adaptation difficile de Lionel Messi. Des difficultés qu'il comprend et explique avec ses mots à lui.

Kylian Mbappé essaie de créer un lien humain avec Messi

Pour Mbappé, Messi doit d'abord tisser un lien de confiance avec tout le monde avant d'être performant : « L’adaptation est plus rapide quand le lien humain est fort. Ça vous aide, vous avez moins de complexes, moins de craintes. Le nouveau joueur arrive avec des certitudes, des schémas qu’il a travaillés. Même un joueur comme Messi, il a joué à Barcelone et, pendant 15 ans, il a fait la même chose. Ça a marché là-bas, mais quand il arrive ici, c’est différent ».

Et le Champion du Monde le reconnaît, il fait tout pour mettre en place des synergies avec le septuple Ballon d'Or, en se mettant à son écoute à l'entraînement : « On crée ça à l’entrainement, par des circuits de passes. Ce n’est pas forcément à chaque travail tactique, mais tu crées une connexion, tu sais que quand le gars il est là, il peut faire ça… Tu apprends à connaitre le joueur. Il y a une différence entre voir le joueur à la télé et en vrai, tu apprends ce qu’il aime faire ou non. L’adaptation, c’est aussi savoir ce qu’aiment tes coéquipiers ».