PSG : Mbappé, même les meilleures choses ont une fin...

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Les meilleures chose ont donc une fin. Y compris pour le PSG et y compris pour Kylian Mbappé. En effet, et même si cela n'était pas connu du grand public, le crack de Bondy avait une habitude en Ligue 1 : il remportait tous ses matches à domicile, que ce soit avec l'AS Monaco ou ou le PSG, lorsqu'il marquait au moins un but.

La série, qui datait tout de même de...2016, a donc pris fin ce dimanche avec la victoire au Parc des Princes du FC Lorient sur le score de 3-1. Malgré Mbappé.