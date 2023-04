PSG : l'affaire Galtier divise le vestiaire, deux cadres prennent la défense du coach !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

S'il passe actuellement des jours compliqués au PSG et ce depuis la fuite par certains journalistes d'un mail de Julien Fournier à la direction de Nice l'accusant d'avoir tenu des « propos discriminatoires », Christophe Galtier peut néanmoins compter sur une vague de soutien spontanée. Du côté du club, on a également clarifié sa position en défendant le Marseillais et en s'en remettant à la justice.