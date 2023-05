PSG : l'affaire Messi, une bombe à retardement dans le vestiaire

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Une vidéo d'excuses et tout s'arrange ! Sanctionné de deux semaines de mises à pied par le PSG pour s'être rendu en Arabie Saoudite alors qu'il y avait entraînement, Lionel Messi a vu sa peine écourtée de sept jours grâce à quelques secondes de contrition publiées sur les réseaux sociaux. Christophe Galtier, tout content, pourra aligner l'Argentin ce samedi soir contre Ajaccio. Mais un consultant, interrogé par L'Equipe dans son édition du jour, est catégorique : sur le moyen et long termes, cette "remise de peine" pourrait avoir de grosses conséquences...

""Pour la prochaine fois, c'est quoi l'effet dissuadif ?"

"Le fait que le PSG ait levé la suspension en cours de route risque en revanche de brouiller le message, selon David Marmo, consultant en management et coach de dirigeants : "Pour la prochaine fois, c'est quoi l'effet dissuadif ? Ce qui insécurise, c'est que la sanction est à géométrie variable. Et, derrière, il y a la jurisprudence : si je le fais pour un, je dois le faire pour l'autre. Et si je ne le fais pas, quels sont les impacts ? On parle de culture d'entreprise. Une de ses définitions est : toutes les petites choses qu'on aurait dû recadrer mais qu'on a laissé passer".

Pour résumer Si le PSG a bien fait de sanctionner Lionel Messi après son escapade non autorisée en Arabie Saoudite, le fait que l'Argentin n'ait accompli que la moitié de sa peine avant d'être pardonné est un message très négatif envoyé au reste du groupe.

