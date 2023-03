PSG : Al-Khelaïfi drague toujours Thiago Motta, son agent sort du silence !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Régulièrement cité comme possible remplaçant de Christophe Galtier en fin de saison, Thiago Motta (Bologne) fait son maximum pour garder la tête froide et ne pas se formaliser sur ses marques d'intérêts du PSG et de l'Inter Milan.

En revanche, Dario Canovi, l'agent historique de l'ancien milieu de terrain de la Nazionale italienne, est beaucoup plus loquace au moment de parler de l'avenir de son poulain à TuttoMercatoWeb : « Il peut entraîner n'importe quel grand club : l'Inter, Milan, la Juventus, le PSG... Je ne suis pas le un seul qui le pense, l'an dernier et il y a deux ans, il a failli entraîner le PSG », assure l'agent.

Al-Khelaïfi a déjà tenté deux fois Thiago Motta !

Et Dario Canovi l'assure : s'il rejoint Paris, ce sera une idée du président Nasser Al-Khelaïfi. « Le président sait ce que vaut Thiago... Cet été, il était dans les journaux, allez voir. C'était vrai, Al-Khelaïfi le voulait. Et croyez-moi, il n'aurait pas été trop tôt : il connaît l'intérieur et l'extérieur du PSG. »

Comme on dit « jamais deux sans trois » ? Dans son édition du jour, L'Équipe explique que le président du PSG est toujours intéressé par le profil de Motta...