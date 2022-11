PSG : l'ancien bras droit de Nasser Al-Khelaïfi porte plainte dans l'affaire des barbouzeries

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Ancien directeur de cabinet de Nasser al-Khelaïfi au PSG, Adel Aref, aujourd'hui directeur des relations publiques de beIN Sports, a dénoncé des faits de harcèlement moral, dénonciation calomnieuse et atteinte à l'intimité de la vie privée, selon L'Equipe.Son avocat, Me Jean-Pierre Mignard, a porté plainte contre X pour violation du secret professionnel, faux et usage de faux, harcèlement moral, dénonciation calomnieuse et atteinte à l'intimité privée. L'Equipe révèle que Aref a été entendu comme témoin le 15 novembre par l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) dans la rocambolesque affaire de barbouzeries qui touche le club de la capitale.

Le média précise : « Très proche du président du PSG, Adel Aref était notamment en charge de la gestion du carré VIP du club, cet espace très prisé en tribune où se croisent toutes sortes de personnalités politiques, médiatiques, des affaires et du sport. Il avait été éloigné du premier cercle de NAK après que des éléments avaient circulé quant à sa vie privée. Comme révélé par L'Equipe, des notes de renseignement présumées fausses (selon les premières investigations de la police) l'avaient en effet mis en cause dans des affaires de proxénétisme et de pédophilie. Elles auraient été élaborées par un lobbyiste proche du PSG, Tayeb Benabderrahmane, et un ancien policier devenu référent supporters du club, Mali Nait-Liman. Des faits que ces deux hommes ont nié devant les policiers. Ces notes avaient circulé dans l'entourage professionnel d'Adel Aref et avaient été confiées à une poignée de journalistes, un au moins s'en faisant l'écho sur les réseaux sociaux sans vérifications. « Ces agissements ont eu des retentissements graves sur ma vie professionnelle et sociale », estime Monsieur Aref dans sa plainte.»