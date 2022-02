PSG : l'arbitre du choc contre le Real Madrid est tombé... et ce n'est pas une bonne nouvelle

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

C'est le jeu traditionnel quand une Ligue ou l'UEFA dévoile le nom de l'arbitre appelé à diriger le prochain match de son équipe : les supporters se précipitent sur son historique pour savoir s'il s'agit d'un chat noir ou d'un porte-bonheur. Eh bien, fait rare pour être souligné, l'Italien Daniele Orsato, qui officiera mardi au Parc des Princes pour PSG-Real Madrid, ne réussit ni aux Parisiens ni aux Merengue !

Orsato, c'est bien évidemment l'arbitre de la finale PSG-Bayern (0-1) de 2020. Mais il a également dirigé le quart perdu au Parc contre le Bayern (0-1) la saison passée et la défaite (1-2) face à City cette année. Précisons tout de même qu'il a déjà été le témoin de victoires parisiennes, comme le 5-0 à Glasgow contre le Celtic (en 2017), le 2-0 à Old Trafford en 2019 ou le 3-1 en 2020 dans ce même stade. Mais le Real Madrid n'est pas verni non plus puisque, si son bilan avec Orsato est équilibré (2 victoires, 2 défaites), c'est lui qui était au sifflet lors de leurs dernières éliminations, contre City et Chelsea.

🚨Officiel : c'est l'Italien Daniele Orsato qui arbitrera le match PSG-Real Madrid. pic.twitter.com/EKP4vYeQRD — Los Madridistas (@LosMadridistas_) February 13, 2022