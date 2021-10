PSG : l'arrivée de Messi, sa relation avec Neymar... Mbappé clarifie tout !

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

Sur Messi

« Déjà, il faut souligner que c'est un super recrutement. Je ne l'ai jamais imaginé venir ici ! Il fait partie des rares joueurs que je mettais dans une case "impossible que je joue avec lui". Pour moi, il n'allait jamais quitter Barcelone. Je savoure chaque instant à côté de lui. Il ne faut jamais oublier que ça reste un privilège. C'est quelqu'un qui aime le foot. Il parle avec tout le monde, il essaie de s'intégrer à sa manière, même s'il est un peu timide. Mais sur le terrain, il n'est pas timide. (Rires.) Quand tu as Messi dans ton équipe, tu sais qu'il doit en faire un peu moins pour avoir plus de jus et être plus lucide pour marquer. Donc s'il faut y aller, tu y vas. Il n'y a pas de problème, c'est une hiérarchie établie. Moi, je suis d'accord pour courir quand Messi marche, pas de problème ! C'est Messi, quand même ! (Sourires.) »

Sur Neymar

« « Ce clochard, il ne me fait pas la passe », Oui, oui, je l'ai dit. Maintenant, ce sont des choses qui arrivent tout le temps dans le foot. Il faut juste que ce ne soit pas quelque chose qui reste. C'est pour ça que, tout de suite après, vu l'ampleur que ça avait pris, j'en ai parlé avec lui. On s'est déjà échangé pas mal de mots comme ça par le passé et ça continuera, parce qu'on veut gagner, mais il ne faut pas qu'il y ait une certaine rancoeur. Il n'y en a pas du tout parce que je respecte le joueur et l'homme et j'admire ce qu'il est. Mais voilà, je n'étais pas content d'une passe. Un jour ça m'est arrivé aussi, je n'ai pas fait la passe et il n'était pas content. Mais il n'y a aucun problème. »