PSG : l'AS Monaco dévoile les premières failles parisiennes

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Après avoir ravagé Clermont (5-0), Montpellier (5-2) et Lille (7-1), le PSG avait l'occasion de frapper un gros coup sur la Ligue 1 ce soir en recevant Monaco. Car les joueurs de la Principauté sont des candidats déclarés au podium. Leur coller une raclée ou tout simplement gagner aurait envoyé un message clair au reste du championnat : l'équipe de Christophe Galtier n'a pas l'intention de se relâcher cette saison. Elle compte jouer pied au plancher tout le temps, histoire de s'éviter une déconvenue au printemps quand les tours à élimination directe de Champions League arriveront.

Seulement, l'ASM n'a pas joué les victimes expiatoires. En hachant le jeu, en empêchant le trio magique parisien de jouer à sa main, elle a posé de gros problèmes aux Parisiens, qui ont mis plus d'une mi-temps à les résoudre. Kevin Volland s'est même permis le luxe d'ouvrir le score à la 19e minute. Le PSG s'est remis la tête à l'endroit peu avant la pause en touchant du bois par Mbappé et Messi sur la même occasion. Et il a égalisé par Neymar à la 69e. Paris a donc ses jours sans et peut être contrarié si son rival joue bas. Mais rappelons qu'il a touché trois fois les montants ce soir, ce qui implique pour ses rivaux d'avoir une sacrée dose de chance quand ils le croisent...