PSG : l'avenir de Mbappé, Messi incertain pour l'OL... Pochettino avait des choses à dire !

Sur la trêve volontairement longue

« Comme je l'ai expliqué lors de ma dernière conférence de presse, la priorité c'était de couper après une année au calendrier très chargé. Il fallait que les joueurs et les membres du staff passent du temps avec leurs familles ».

Sur le cas Messi

« On vit avec ce virus depuis deux ans. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, on peut l'avoir même en prenant toutes les précautions. Messi est en contact avec notre staff médical et quand il sera négatif, il reviendra en France. Pourra-t-il jouer contre Lyon ? Je ne sais pas. Il ne pourra pas voyager en France tant que son test sera positif ... »

Sur la présence de Bernat à l'entraînement (positif au Covid)

« C’est inévitable que les joueurs sont en contact dans les vestiaires, les risques de contamination sont encore plus élevées à l’entraînement. On prend toutes les précautions possibles ».

Sur le match de Vannes

« Nous devons prendre les meilleures décisions pour l'équipe. Le plus important c'est la confiance que nous avons avec les joueurs. On doit avoir une bonne attitude, qu'importe l'adversaire. Est-ce qu’on peut revoir les jeunes joueur ? Oui c’est important que les jeunes puissent avoir du temps de jeu, c’est important d’avoir une continuité dans un laps de temps court pour eux ».

Sur l'avenir de Mbappé

« Les situations contractuelles dans le football vous affectent quand vous n’avez pas la maturité mais Kylian la possède donc ce n’est pas un problème, On espère que Kylian continuera à avoir son rendement. Nous espérons tous qu'il continuera de nombreuses années au club mais deux parties prennent les décisions et nous espérons que la décision sera positive pour tout le monde ».