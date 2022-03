PSG : l’avenir de Messi en suspens, toute l’Argentine retient son souffle !

Zapping But! Football Club PSG : Qui sont les fautifs de l'élimination parisienne ?

À quoi ressemblera l’avenir de Lionel Messi ? Les supporters se posent la question depuis que l’attaquant du PSG a lui-même émis quelques réserves en fin de semaine dernière. « Après le Mondial, je vais devoir faire le point sur beaucoup de choses, qui se passent bien ou mal », a commenté le joueur de 35 ans depuis son pays natal.

Les doutes de Messi ont logiquement trouvé un prolongement chez Lionel Scaloni. « Messi devra s'asseoir et réfléchir, comme il l'a toujours fait. Après avoir joué une Coupe du monde, on fait des bilans, a-t-il commenté avant le match contre l’Equateur. Dans tous les cas, nous devons en profiter. Nous ne devons pas penser à l'avenir, mais profiter de leur spectaculaire présent. Il y a logiquement un âge pour tout, et le temps passe. »

En attendant la Coupe du monde au Qatar, qui aura lieu entre novembre et décembre prochain, il sera déjà temps de penser à l’avenir de Messi au PSG, lui qui rêverait d’un retour au FC Barcelone...

Argentine : Lionel Scaloni évoque les retraites de Lionel Messi et d'Angel Di Maria https://t.co/bOrLhrIYZA pic.twitter.com/J1LcaNKGBg — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 28, 2022

Pour résumer Lionel Messi, qui a émis des réserves sur son avenir international, a mis le doute dans l’esprit de son sélectionneur Lionel Scaloni. L’attaquant du PSG va-t-il en finir avec l’Albiceleste après le Mondial 2022 ? La question se pose.

Bastien Aubert

Rédacteur