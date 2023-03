PSG : Hakimi fait grincer des dents en interne, l'avocate adverse réagit à l'affaire

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Visé par une enquête après la déposition d'une femme de 24 ans affirmant avoir été violée le 25 février dernier, le latéral droit du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, a été mis en examen ce vendredi par le parquet de Nanterre.

La réaction de l'avocate de la victime présumée

Dans un communiqué relayé par nos confrères de RMC Sport, l'avocate de la victime présumée, Rachel Flore Pardo, a réagi à cette nouvelle. "Nous prenons acte de la mise en examen de M. Hakimi et souhaitons rappeler qu’une mise en examen n’est jamais automatique. Dans ce cas précis, sa mise en examen démontre que le juge d’instruction a considéré qu’il y a des indices graves et concordants de la commission du crime de viol dont ma cliente est victime. Nous ne tolérerons aucune campagne de dénigrement ou de déstabilisation à son préjudice, comme c’est encore malheureusement trop souvent le cas pour les femmes qui ont le courage de dénoncer les faits de viol dont elles sont victimes, poursuit l'avocate. Cette affaire nécessite d’être traitée aussi sereinement que possible par la justice. C’est pourquoi ma cliente a fait le choix de se confier à la justice, exclusivement à la justice, et ne s’exprimera que devant la justice."

Par ailleurs, le comportement d'Achraf Hakimi interrogerait en interne du côté du PSG, si l'on en croit les informations de L'Équipe. Certains membres du club de la capitale s'étonnerait de la telle décontraction affichée par le Marocain face à la gravité des accusations et des potentielles conséquences judiciaires qu'il encourt.

⚽️ PSG : Achraf Hakimi mis en examen pour viol ! #ButFC https://t.co/w4SDJolinK — But! Football Club (@club_but) March 3, 2023

